Посол Украины в Лондоне заявил, что Киев всегда хотел разрушить Крымский мост

Фото: TACC/Сергей Мальгавко

Киев предупреждал, что попытается уничтожить Крымский мост, как только появится такая возможность, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью британскому телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о причастности Украины к теракту на Крымском мосту, он отметил, что это станет известно позднее.

"Я думаю, мы узнаем позже... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", – заявил Пристайко.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По словам главы СК Александра Бастрыкина, личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

По его данным, подрыв был организован представителями украинских спецслужб при участии граждан РФ и иностранных государств. В настоящее время правоохранители выясняют цели и задачи преступления.

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