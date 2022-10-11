Поезда "Ласточка" назначат для перевозок по Крымскому мосту с 13 октября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Электропоезда "Ласточка" запустят на участке между Анапой и Керчью с 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

"Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, "ООО ЮППК" с 13 октября назначает электропоезда "Ласточка" вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее", – указали в ведомстве.

На маршрут выведут составы из пяти вагонов в комплектации "Премиум". За счет этого удастся перевозить больше пассажиров с максимальным комфортом. На неэлектрифицированном участке пути будут задействованы тепловозы.

Рейсы из Анапы и из Керчи будут доступны трижды в день, а именно утром, днем и вечером. Дорога займет примерно 2 часа 10 минут, а само расписание увяжут с графиком движения автобусов.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Согласно последним данным, число погибших при взрыве выросло до четырех. В числе жертв трагедии – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!