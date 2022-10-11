Все четыре парома начали курсировать в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Все четыре парома, которые находились в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Лукашенко отметил, что также ожидается выход на указанный маршрут дополнительных судов.

"Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий". И еще ждем. В пути еще как минимум один паром", – сообщил врио министра транспорта Крыма.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В результате взрыва погибли три человека.



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