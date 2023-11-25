Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост от имени Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мост уже попадал под теракты. Как отметил Малюк, подрывы происходили при помощи морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

"Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", – сказал глава СБУ.

Ранее Малюк признал, что сам разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Глава СБУ заявил, что он лично с двумя доверенными сотрудниками занимался разработкой и реализацией спецоперации с мостом. Он добавил, что идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года.

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей