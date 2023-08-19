Глава СБУ заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал Mash

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что сам разрабатывал первый теракт на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинскому СМИ.

В частности, Малюк заявил, что он лично с двумя доверенными сотрудниками занимался разработкой и реализацией спецоперации с мостом. Он добавил, что идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года.

По его словам, рассматривались разные варианты, однако остановились на фуре со взрывчаткой. Малюк добавил, что было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В и обязательно пересечь Керченский мост.

"Рулонами забили целый контейнер – их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне. Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!" – заявил глава СБУ.

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей