На восстановленной части Крымского моста уложили первый слой асфальта

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

На восстановленной автомобильной части Крымского моста уложили первый слой асфальта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня Росавтодором уложен первый из двух слоев асфальтобетона на четырех новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста", – написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что толщина первого слоя составил 6 сантиметров. В его укладке были задействованы семь катков и один асфальтоукладчик, а суммарно было использовано 447 тонн материала.

В ноябре прошлого года специалисты завершили установку всех четырех пролетов правой автодорожной части моста. А 31 января этого года прошла надвижка четвертого, последнего пролета, левой автодорожной части.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Первый слой асфальта уложили на восстановленной части Крымского моста

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