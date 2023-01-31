Последний пролет установили на левой авточасти Крымского моста

Фото: ТАСС/ФДА "Росавтодор"

Строители завершили установку последнего, четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

"Строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков", – заявил он.

По словам Хуснуллина, на объекте круглосуточно работают 280 рабочих и 20 единиц спецтехники. Он отметил, что последний пролет будет опущен в свое проектное положение уже в начале февраля. После этого строители начнут установку барьерных ограждений, укладку асфальта и монтаж освещения.

"В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов", – добавил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин отмечал, что ремонтные работы на Крымском мосту идут с опережением графика.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Движение по обеим сторонам Крымского моста для автомобилей планируют открыть в марте

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