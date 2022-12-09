Ремонт Крымского моста завершат досрочно – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно.

"Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте. Планировали попозже, но мне сказали, что к концу марта закончат, а железнодорожную часть, одну веточку, обещают сделать где-то в середине лета", – цитирует президента ТАСС.

Российский лидер также прокомментировал свой недавний визит на полуостров. По его словам, он решил посетить Крымский мост с целью самостоятельно убедиться в качестве работ, поддержать строителей и поблагодарить их за скорость.

В ходе посещения Крымского моста Путин проехал по нему за рулем автомобиля, пообщался со строителями и выслушал доклад, подготовленный вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В обращении к вице-премьеру российский лидер заявил, что левая часть автодорожной полосы должна быть приведена в идеальное состояние.

Позже пресс-секретарь президента РФ объяснил решение Путина сесть за руль "Мерседеса". По его словам, выбор автомобиля для поездки был определен случайным образом – машина оказалась рядом. Для того чтобы не ожидать другого транспортного средства, президент сел за руль иномарки.



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