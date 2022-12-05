Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетил Крымский мост, где в октябре произошел взрыв.

Российский лидер поговорил со строителями, проехал на автомобиле по восстановленному мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Президент поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.

"Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?" – уточнил глава государства.

Хуснуллин ответил, что дорога сейчас находится в ограниченно работоспособном состоянии, но если поступит распоряжение, ее также приведут в соответствующее состояние.

Ранее Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили установку всех четырех пролетов на автодорожной части моста на полуострове. В ходе ремонтных работ на правой стороне дороги было заменено 4 пролета.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате теракта были разрушены два автомобильных пролета. Жертвами происшествия стали четыре человека.

Движение по автомобильной части Крымского моста открыли в 10:50 в понедельник, 5 декабря.



Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!