17:12Регионы
Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин посетил Крымский мост, где в октябре произошел взрыв.
Российский лидер поговорил со строителями, проехал на автомобиле по восстановленному мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Президент поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.
"Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?" – уточнил глава государства.
Хуснуллин ответил, что дорога сейчас находится в ограниченно работоспособном состоянии, но если поступит распоряжение, ее также приведут в соответствующее состояние.
Ранее Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили установку всех четырех пролетов на автодорожной части моста на полуострове. В ходе ремонтных работ на правой стороне дороги было заменено 4 пролета.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате теракта были разрушены два автомобильных пролета. Жертвами происшествия стали четыре человека.
Движение по автомобильной части Крымского моста открыли в 10:50 в понедельник, 5 декабря.
Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту
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