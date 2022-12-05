Движение открыли по восстановленной автомобильной части Крымского моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Специалисты открыли в понедельник, 5 декабря, движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Тамань".

"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили установку всех четырех пролетов на автодорожной части моста на полуострове. В ходе ремонтных работ на правой стороне дороги было заменено 4 пролета.

Теракт на Крымском мосту произошел около 06:00 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. Из-за происшествия произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами теракта стали четыре человека.



Четыре поврежденных после взрыва пролета заменили на Крымском мосту

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