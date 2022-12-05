Хуснуллин пообещал завершить ремонт левой стороны Крымского моста в марте 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал завершить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в конце марта 2023 года. Об этом он сказал во время посещения Владимиром Путиным объекта.

Президент спросил, как обстоят дела с левой стороной автодорожной части моста. Он уточнил, завершатся ли работы в марте следующего года.

"Если поручение дадите, мы хотели мартом план работ. Думаю, что закончим", – ответил Хуснуллин.

Он также рассказал, что поврежденную часть железной дороги планируют восстановить к 1 сентября. Вместе с тем вице-премьер добавил, что подумает, как можно будет сократить сроки.

Путин же выразил надежду, что поврежденную часть восстановят к середине лета, чтобы в летний сезон железная дорога работала.

Ранее Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по Крымскому мосту. Президент также поговорил со строителями и выслушал доклад Хуснуллина. Кроме того, российский лидер поручил привести левую сторону автодорожной части моста в идеальное состояние.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате теракта были разрушены два автомобильных пролета. Жертвами происшествия стали четыре человека.

Движение по автомобильной части Крымского моста открыли в 10:50 в понедельник, 5 декабря.



Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!