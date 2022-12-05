Песков объяснил, почему Путин был за рулем "Мерседеса" на Крымском мосту

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин выбрал "Мерседес" для передвижения по Крымскому мосту. По его словам, выбор автомобиля осуществлялся случайным образом, передает ТАСС.

"Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин посетил Крымский мост, где в октябре произошел взрыв. Российский лидер поговорил со строителями, проехал на автомобиле по восстановленному мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета. В ноябре Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту

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