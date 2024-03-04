Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию разговора немецких военных об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT.

По словам представителя Кремля, содержание беседы немецких офицеров говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

"Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ. Сама по себе (беседа военных) говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что сам разговор немецких военных не нуждается в юридических трактовках, поскольку выводы о нем очевидны.

Между тем Песков заявил, что Россия надеется узнать о результатах проверки, которую после публикации аудиозаписи анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также добавил, что ситуации, при которых случившееся является госполитикой или проявлением воли самих военных, одинаково плохи.

О наличии аудиозаписи разговора немецких офицеров, которые планировали атаковать Крымский мост, ранее сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Она также рассказала, что немцы обсуждали сокрытие следов планируемого преступления.

Позже журналист опубликовала запись. Ее длительность составляет более 38 минут.

В связи с произошедшим Минобороны ФРГ организовало проверку, а Шольц пообещал провести расследование.

