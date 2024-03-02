Захарова считает, что в ФРГ нет единой власти после ситуации с публикацией аудиозаписи

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Отсутствие комментариев со стороны официальных лиц ведомств ФРГ относительно записи разговора немецких военных говорит об отсутствии единой власти в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Комментируя ситуацию вокруг опубликованной аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают возможную атаку на Крымский мост, Захарова отметила, что западные СМИ поддерживают иллюзию народной демократии, но не стремятся опубликовать правду.

Захарова обратила внимание на то, что комментарии от немецких правительственных структур относительно аудиозаписи разговора исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники либо носят чудовищно разнонаправленный характер.

"Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии", — написала Захарова.

Аудиозапись была опубликована главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян 1 марта. Она длится 38 минут и 13 секунд. На ней представители Вооруженных сил ФРГ обсуждают атаку на мост при помощи немецких ракет. В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование.