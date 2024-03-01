В Совфеде отреагировали на разговор офицеров Германии про атаку на Крымский мост

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Беседа офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту подорвала их авторитет, поскольку подобным людям нельзя доверять. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Красин заявил в эфире радио КП.

"Но главное не это, главное то, что все это делается открыто, наплевав на публичные рассуждения руководителей страны, в данном случае Шольца. Несмотря на заверение в том, что НАТО не будет прямо участвовать в военных действиях на Украине", – сказал он.

По словам Красина, наказывать подобное следует общественным мнением, так как мировое сообщество обязано быть в курсе, что "под прикрытием каких-то легенд и басен" они готовят удары по территории РФ.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке на Крымский мост. Позже она опубликовала аудиозапись этого разговора.

Ситуацию прокомментировали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, спикер ГД Вячеслав Володин, а также министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.