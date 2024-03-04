МИД РФ объявил демарш послу ФРГ после беседы немецких военных об ударах по России

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В МИД России 4 марта в ходе демарша потребовали от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа разъяснений из-за обсуждения немецкими офицерами возможности поставок Киеву дальнобойных ракет "Таурус" и оказания Вооруженным силам Украины (ВСУ) практической помощи в их боевом использовании по целям в РФ. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

В ведомстве добавили, что подобные действия наглядно показывают вовлеченность "коллективного Запада", в том числе Берлин, в украинский конфликт. Более того, указало дипведомство, немецкому дипломату заявили о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов на территории Германии. Такие действия не останутся без жесткого ответа Москвы, говорится в публикации.

Об аудиозаписи с записанным разговором немецких военных, планировавших атаковать Крымский мост, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, немцы также обсуждали возможность сокрытия следов планируемого преступления.

После этого Минобороны ФРГ организовало проверку, а канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести расследование. Помимо этого, немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор офицеров свидетельствует о подготовке Германии к войне с России. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер назвал эти сообщения российской пропагандой.