Сенатор заявил, что реакция на утечку беседы офицеров ФРГ показала готовность к войне с РФ

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Россию тревожит реакция Германии на утечку разговоров офицеров ФРГ, в которых обсуждались планы уничтожения Крымского моста, сообщил сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает "Радио 1".

Он выразил опасение из-за возрождающихся милитаристских настроений в Германии. Сенатор обратил внимание на то, что немецкие власти возмутились не самими планами уничтожения моста, а тем, что эти планы стали достоянием гласности.

Пушков отметил, что реакция Германии на утечку говорит о том, что военные чины страны "вновь рвутся в бой".

"Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно", – добавил Пушков.

Он также сообщил, что анализ разговоров показывает, что немецкие офицеры уверены в положительном решении по вопросу поставки ракет. Плюс к тому военные круги Германии явно считают, что страна фактически уже находится в состоянии войны с Россией.

По словам сенатора, эти тенденции вызывают серьезную озабоченность, так как указывают на забывчивость Германией уроков Второй мировой войны. Как считает Пушков, немецкие офицеры недооценивают риски и последствия потенциального военного конфликта с РФ.

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что Генпрокуратура страны после завершения внутренней проверки в Бундесвере может возбудить уголовное дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

Позже Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушивания офицеров армии, которые обсуждали атаку на Крымский мост. При этом оборонное ведомство пока не стало уточнять, были ли какие-то изменения в аудиозаписи.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование касательно записи разговора высокопоставленных немецких офицеров. Он назвал произошедшее очень серьезной проблемой.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне случившегося заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Он также допустил, что после утечки разговора военных западная общественность начнет "обелять" правящий в Германии политический альянс.