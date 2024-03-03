Писториус допустил возбуждение уголовного дела в ФРГ из-за перехвата разговора офицеров

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Генпрокуратура страны после завершения внутренней проверки в Бундесвере может возбудить уголовное дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных, в котором обсуждалась возможная атака на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

Писториус заявил, что в настоящий момент Генпрокуратура не возбудила уголовное дело по делу о перехваченном разговоре немецких офицеров. Он отметил, что это зависит от результатов расследования BAMAD (Федеральное ведомство военной контрразведки Германии).

"Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование", – заявил Писториус.

При этом министр обороны ФРГ заявил, что немецкие офицеры лишь выполняли свою работу: "они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов". Писториус подчеркнул, что обсуждение такого сценария не означало зеленого света на применение ракет Taurus по Крымскому мосту.

Ранее Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование. Свою проверку также проводит Минобороны ФРГ.

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аудиозапись означает планы Германии вступить в войну с Россией.