Медведев считает, что Германия готовится к войне с Россией

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев расценивает опубликованные переговоры офицеров Германии о поставках дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту как свидетельство подготовки ФРГ к войне с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев прогнозирует, что после публикации аудиозаписи немецких военных, на которой они обсуждают возможную атаку на Крымский мост, западная общественность начнет "обелять" правящий в Германии политический альянс. Замглавы Совбеза РФ также отметил, что никто не знает, в курсе ли канцлер Германии Олаф Шольц планов по атаке Крымского моста.

"Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их", – комментирует Медведев.

Таким образом, замглавы Совбеза РФ приходит к умозаключению, что ФРГ готовится к войне с Россией.

Аудиозапись была опубликована главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян 1 марта. Она длится 38 минут и 13 секунд. На ней представители Вооруженных сил ФРГ обсуждают атаку на мост при помощи немецких ракет. В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование.