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02 марта, 19:35

Политика

Минобороны ФРГ подтвердило прослушку офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушивания офицеров армии, которые обсуждали атаку на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.

При этом оборонное ведомство пока не может сказать, были ли какие-то изменения в аудиозаписи, пишет новостной портал Tagesschau.

Как заявил депутат от партии Зеленых Антон Хофрайтер в беседе с изданием, вероятный перехват РФ и публикация записи были призваны не допустить поставки ракет на Украину.

Аудиозапись была изначально опубликована главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян 1 марта. Звуковая запись длится 38 минут и 13 секунд. На ней представители Вооруженных сил ФРГ обсуждают атаку на мост при помощи немецких ракет.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование. МО ФРГ также проводит свою проверку.

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