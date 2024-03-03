Симоньян не исключила новой публикации после обнародования аудиозаписи немецких военных

Фото: kremlin.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

В своем посте Симоньян отметила, что если получит новые данные по ситуации вокруг аудиозаписи, она их опубликует.

"Дадут еще — опубликую еще. Ждите", – написала Симоньян.

Ранее в распоряжении Симоньян оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают возможность атаки на Крымский мост. В тот же день журналист опубликовала расшифровку аудиозаписи, а затем и саму запись.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование. Свою проверку также проводит Минобороны ФРГ.