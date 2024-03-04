Захарова заявила, что ФРГ пошагово обсуждали теракты против РФ

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Немецкие военные пошагово обсуждали теракты против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи, сообщает RT.

По ее словам, то, что было предъявлено мировому сообществу, говорит о долгосрочном и спланированном намерении Германии вести боевые действия против РФ. Она указала, что в разговоре военнослужащих ФРГ было пошагово рассказано, как будут проводиться теракты против гражданской инфраструктуры.

"При этом говорящие четко отдавали себе отчет и были в полном понимании того, что они обсуждают подрыв именно гражданского моста", – добавила Захарова.

Дипломат уточнила, что немецкие военные, говоря об ударе по Крымскому мосту, специально подчеркивали, что это будет иметь большое политическое значение. В заключение она отметила, что "все эти вопросы не должны повиснуть в воздухе", Германия должна дать разъяснения.

Также политолог Евгений Михайлов сообщил телеканалу "360", что утечка записи военных ФРГ вызвала эффект "разорвавшейся бомбы". Он подчеркнул, что на фоне скандала Украине вряд ли будут поставлены дальнобойные ракеты, что России "на руку".

Эксперт считает, что цепочка событий была запущена французским президентом Эммануэлем Макроном, заявившим о возможной отправке западных военных на Украину. Союзники Франции, продолжил он, отказались отправлять своих солдат в зону боевых действий.

"И тут же Макрон начал как бы давать заднюю. На этом фоне мы видим слив переговоров немецких офицеров. Я допускаю, что определенные немецкие элиты, они, конечно, категорически против прямого участия в конфликте против России", – объяснил Михайлов.

Политолог предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на русофобию, понимает, что его стране это не нужно. По его мнению, политик мог сам посодействовать утечке разговора офицеров.

"Не зря его сейчас там некоторые СМИ называют агентом Кремля", – отметил эксперт.

Более того, Михайлов указал, что на данный момент две страны НАТО постоянно становятся участниками скандалов, однако Россия продолжит выполнять свои задачи. Он добавил, что разговор немцев по Крыму, оказавшийся всеобщим достоянием, никто не опроверг.

Он отметил, что это позволит в случае угрозы нанести упреждающие удары, по его мнению, по тем силам в Европе, которые готовили удар по Крымскому мосту. У РФ, сказал он, есть накопленная база фактов о том, что страны Альянса готовили нападение с прямым участием своих военнослужащих на русские войска.

"То, что натовцы присутствуют уже на Украине, – секрет Полишинеля. Мы как бы постепенно (военных НАТО. – Прим. ред.) уничтожаем, они в основном в роли инструкторов, обслуживают высокоточное оружие", – резюмировал Михайлов.

В свою очередь, немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор офицеров ФРГ свидетельствует о подготовке Германии к войне с РФ. Об этом заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что подобные утверждения являются абсурдной и отвратительной российской пропагандой.

О наличии аудиозаписи разговора немецких офицеров, планировавших атаковать Крымский мост, ранее сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что немцы также обсуждали сокрытие следов планируемого преступления.

В связи с этим Минобороны ФРГ организовало проверку, а Шольц пообещал провести расследование. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал, что содержание беседы немецких офицеров говорит о прямой вовлеченности запада в конфликт на Украине.

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