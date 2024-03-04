Глава Минобороны ФРГ назвал утечку разговоров военных частью информационной войны РФ

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что появление в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост якобы является частью информационной войны РФ.

"Речь идет о расколе. Речь идет о подрыве нашего единства. И, соответственно, мы должны реагировать на это с особой осторожностью, но не меньшей решительностью", – приводит ТАСС слова министра.

Вместе с тем Писториус отметил, что Германия должна сделать все необходимое, чтобы предотвратить возможные попытки шпионажа.

Ранее министр обороны ФРГ уже заявлял, что Генпрокуратура страны после завершения внутренней проверки в Бундесвере может возбудить уголовное дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

Позже Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушивания офицеров армии, которые обсуждали атаку на Крымский мост. При этом оборонное ведомство пока не стало уточнять, были ли какие-то изменения в аудиозаписи.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование касательно записи разговора высокопоставленных немецких офицеров. Он назвал произошедшее очень серьезной проблемой.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне случившегося заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Он также допустил, что после утечки разговора военных западная общественность начнет "обелять" правящий в Германии политический альянс.