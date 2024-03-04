Минобороны ФРГ защитило комментарий об утечке переговоров военных паролем "1234" – СМИ

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Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров немецких офицеров, в которых затрагивались темы отправки на Украину ракет Taurus и атаки на Крымский мост, паролем "1234". Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что на сайте МО ФРГ регулярно размещаются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий Писториуса о том, что Россия прослушала разговор немецких офицеров, был опубликован в новом формате. По информации газеты, пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где и выложила аудиозапись ответа министра журналистам. Файл защитили паролем "1234", который написали прямо под ссылкой, говорится в материале.

Обозреватель Bild заявил, что это как минимум нелепо на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров. Он выразил надежду, что "1234" и другие подобные пароли отныне не будут использоваться военным ведомством Германии.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сказала, что у нее есть аудиозапись, фиксирующая беседу немецких офицеров, планировавших атаковать Крымский мост. Она считает, что они еще обсуждали возможность сокрытия следов планируемого теракта.

Позже МО Германии организовало проверку, также канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести расследование. Более того, 4 марта в МИД РФ в ходе демарша потребовали от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа разъяснений из-за обсуждения немецкими офицерами возможности поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и оказания Вооруженным силам Украины (ВСУ) практической помощи в их боевом использовании по целям в РФ.