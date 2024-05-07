Путин поручил повысить МРОТ до 35 тыс рублей к 2030 году

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Владимир Путин потребовал опережающими темпами увеличить к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) минимум в два раза по сравнению с 2023 годом. Через 6 лет он должен достигнуть суммы в размере 35 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ был размещен на сайте Кремля и подписан президентом РФ.

Глава государства подчеркнул, что достижение этих показателей будет означать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

Владимир Путин не раз утверждал, что к 2030 году размер МРОТ должен быть увеличен вдвое. Так, президент РФ требовал от предыдущего состава правительства РФ увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей.

Соответствующее поручение было озвучено главой государства по итогам послания Федеральному собранию. Ответственным был назначен уже бывший премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом Путин сообщал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%.

