07 мая, 20:17Экономика
Путин поручил повысить МРОТ до 35 тыс рублей к 2030 году
Фото: depositphotos/Milly7
Владимир Путин потребовал опережающими темпами увеличить к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) минимум в два раза по сравнению с 2023 годом. Через 6 лет он должен достигнуть суммы в размере 35 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ был размещен на сайте Кремля и подписан президентом РФ.
Глава государства подчеркнул, что достижение этих показателей будет означать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".
Владимир Путин не раз утверждал, что к 2030 году размер МРОТ должен быть увеличен вдвое. Так, президент РФ требовал от предыдущего состава правительства РФ увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей.
Соответствующее поручение было озвучено главой государства по итогам послания Федеральному собранию. Ответственным был назначен уже бывший премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
При этом Путин сообщал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%.
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