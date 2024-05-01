"Известия": в Госдуме предложить увеличить МРОТ в РФ до 30 тысяч рублей

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В Госдуме предложили увеличить размер МРОТ для россиян до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Данный законопроект с поправками в закон "О минимальном размере оплаты труда" подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, и в первую очередь установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей.

Нилов отметил, что переход на новую методику установления МРОТ с 2021 года не привел к существенному увеличению благосостояния населения, и его стоит поднимать более высокими темпами. По словам депутата, правительство в скором времени начнет работу над новым проектом федерального бюджета на 2025 год, поэтому данный законопроект был направлен на заключение в кабмин заранее.

Эксперты отмечают, что повышение МРОТ повлечет за собой увеличение остальных социальных критериев, в том числе прожиточного минимума, медианной заработной платы, выплаты пособий и других, что может привести к разгону инфляции в стране.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что законопроект можно поддержать, однако размер МРОТ необходимо увеличить до 50 тысяч рублей, "до уровня Великобритании или Германии".

Ранее Владимир Путин сообщал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%. Позже российский лидер потребовал от кабмина страны и ЦБ РФ увеличить реальные доходы населения. Предполагается снизить уровень бедности до 2030 года.