Путин сообщил о повышении уровня МРОТ в 2024 году в России

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Владимир Путин, выступая перед студентами вузов Калининградской области, напомнил, что в этом году в стране повысится уровень минимального размера оплаты труда.

"А тот, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", – отметил президент.

Российский лидер добавил, что по сравнению с другими годами в России реальные доходы населения и уровень заработной платы стали больше, чем в предыдущие годы.

В прошлом месяце глава государства распорядился предпринять все усилия для выхода на целевые показатели зарплат по майским указам. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он попросил вице-премьера Татьяну Голикову внимательно отнестись к этой теме.

В конце ноября Путин утвердил инициативу об увеличении МРОТ в России в 2024 году до 19 242 рублей. В 2023 году он составлял 16 242 рубля. Уже в 2024-м сумма увеличилась на 3 тысячи рублей, или 18,5%. Также повысилось соотношение между МРОТ и медианной зарплатой до 48%.



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