Экономист рассказал, кому увеличат пенсии с 1 февраля

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С 1 февраля 2024 года в России ожидается увеличение ежемесячных денежных выплат для определенных граждан. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Изменения затронут группы пенсионеров, в частности льготников. В их числе окажутся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны и другие.

"Индексация ЕДВ (ежегодных денежных выплат. – Прим. ред.) будет зависеть от общей величины инфляции за предыдущий год и, таким образом, ожидается на уровне 7,4–7,5%", – цитирует Гиринского РИА Новости.

Вместе с этим эксперт обратил внимание, что при отказе пенсионера от услуг льготникам размер выплат может увеличиться. Более того, в феврале ожидается повышение в два раза пенсий для тех, кому в январе исполнилось 80 лет.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что люди, которым не назначили пенсию, скорее всего, не накопили достаточный стаж или баллы. По словам эксперта, исключением из этого правила станет социальная пенсия, которая назначается россиянам без учета трудового стажа.



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