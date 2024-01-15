Юрист объяснил, в каком случае могут не назначить пенсию

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Пенсию могут не назначить в том случае, если у россиянина недостаточно стажа или баллов. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

По словам эксперта, исключением из этого правила станет социальная пенсия, которая назначается россиянам без учета трудового стажа.

Также Соловьев предупредил россиян о необходимости заранее обратиться в территориальный орган Социального фонда для назначения пенсии. Подать заявку можно не ранее чем за два года до назначения выплаты, чтобы у ведомства было достаточно времени для сбора всех необходимых данных.

Однако, по словам юриста, сотрудникам Социального фонда хватит месяца для обработки заявки и проверки достоверности информации.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что получать пенсию в размере 50 тысяч рублей можно при зарплате в 120 тысяч. Она также рекомендовала правильно выбирать работу и зарплату, не утаивать свои доходы от государства и полностью выплачивать страховые взносы. В таком случае, считает парламентарий, можно рассчитывать на хорошую пенсию.



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