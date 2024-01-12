12 января, 18:38Общество
Юрист рассказала, как докупить стаж к пенсии
Фото: 123RF/denisvostrikov
В случае нехватки стажа для назначения страховой пенсии по старости у россиян есть право его докупить. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
"Сегодня каждый гражданин, у которого не хватает стажа для страховой части пенсии, может его докупить. Это делается для того, чтобы не получать социальную пенсию, размер которой меньше обычной", – пояснила эксперт.
О своем пенсионном стаже можно, например, узнать на портале "Госуслуги", заказав выписку лицевого счета из Социального фонда России. Кроме того, лично обратившись в СФР.
"Всего за все время можно приобрести не более половины недостающего страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости. Это 7,5 года и не более 14,1 балла", – подчеркнула юрист.
Стоимость минимального взноса рассчитывается по формуле: МРОТ х 12 месяцев х 22 %. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 19 242 рубля в месяц.
"Если человеку будет затруднительно заплатить сразу всю сумму минимального взноса, он может делать это ежемесячно равными частями. То есть вся эта процедура с покупкой стажа вполне доступна. Кстати, страховые взносы можно уплатить за другого человека", – напомнила Георгиева.
Ранее россиянам рассказали, когда в 2024 году повысят социальную пенсию. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это произойдет с 1 апреля. Индексация составит 7,5%, как и в случае со страховой пенсией, которую пересчитали уже с 1 января.
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