Юрист рассказала, как докупить стаж к пенсии

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В случае нехватки стажа для назначения страховой пенсии по старости у россиян есть право его докупить. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"Сегодня каждый гражданин, у которого не хватает стажа для страховой части пенсии, может его докупить. Это делается для того, чтобы не получать социальную пенсию, размер которой меньше обычной", – пояснила эксперт.

О своем пенсионном стаже можно, например, узнать на портале "Госуслуги", заказав выписку лицевого счета из Социального фонда России. Кроме того, лично обратившись в СФР.





Алла Георгиева юрист Чтобы приобрести дополнительный страховой стаж или пенсионные коэффициенты, нужно обратиться в Социальный фонд, заключить договор и уплатить взносы. За один год можно купить не более года стажа. Поэтому если вам нужно приобрести стаж сразу за несколько лет, об этом стоит позаботиться заранее.

"Всего за все время можно приобрести не более половины недостающего страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости. Это 7,5 года и не более 14,1 балла", – подчеркнула юрист.

Стоимость минимального взноса рассчитывается по формуле: МРОТ х 12 месяцев х 22 %. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 19 242 рубля в месяц.





Алла Георгиева юрист В этом году минимальный взнос составит 50 798,88 рубля. За эту сумму начислят год к страховому стажу и дадут 1,037 ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов). Максимальный размер – это сумма, умноженная на 8, то есть 406 391,04 рубля.

"Если человеку будет затруднительно заплатить сразу всю сумму минимального взноса, он может делать это ежемесячно равными частями. То есть вся эта процедура с покупкой стажа вполне доступна. Кстати, страховые взносы можно уплатить за другого человека", – напомнила Георгиева.

Ранее россиянам рассказали, когда в 2024 году повысят социальную пенсию. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это произойдет с 1 апреля. Индексация составит 7,5%, как и в случае со страховой пенсией, которую пересчитали уже с 1 января.

