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09 января, 13:56

Общество

В Госдуме назвали сроки повышения социальной пенсии в 2024 году

Фото: depositphotos/zaktatyana

Социальные пенсии россиян увеличатся с 1 апреля. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что с 1 января произошел перерасчет страховых пенсий неработающих пенсионеров. Размер индексации составил 7,5%. Вместе с тем получателям социальных пенсий повысят выплаты предстоящей весной.

Социальную пенсию повысят с 1 апреля. Она также увеличится на 7,5%. Поскольку у каждой категории получателей разная сумма пенсии, то и конечный размер после повышения будет различаться.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Индексация коснется инвалидов, детей, потерявших одного или обоих родителей, и граждан, которые получают социальную пенсию по старости. "Те, кто не набрал необходимого страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, уходят на пенсию на 5 лет позже и получают социальную пенсию", – пояснила парламентарий.

Для индексации пенсии не нужно писать никаких заявлений. Повышение произойдет автоматически. "Уже достаточно длительный период времени наша единая государственная информационная система социального обеспечения позволяет все такие выплаты индексировать в беззаявительном, проактивном режиме", – заключала Бессараб.

Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что в 2024 году планируют поднять вопрос, касающийся индексации пенсий для работающих пенсионеров. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, на этот счет уже готовятся предложения.

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