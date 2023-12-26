Глава СПЧ выступил за индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в 2024 году обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. В настоящее время же, по его словам, готовятся конкретные предложения, передает РИА Новости.

"Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии", – отметил он.

При этом, как утверждает Фадеев, с позиции справедливости индексация пенсий должна затрагивать как работающих, так и неработающих пожилых людей.

"Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", – заключил глава СПЧ.

Ранее москвичам напомнили, что с начала следующего года в столице минимальный размер пенсии составит до 24,5 тысячи рублей в месяц. Размер соцдоплаты к пенсии вырастет на 1 187 рублей. Отмечается, что прибавку получат и другие субъекты РФ, однако ее размер будет различаться.



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