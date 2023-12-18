Россиянам рассказали, для кого увеличатся пенсии с 1 января

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Пенсионеры России получат прибавку с 1 января 2024 года. Выплаты увеличат как на региональном, так и на федеральном уровне. Об этом сообщает Life.ru.

С начала следующего года в Москве минимальный размер пенсии составит до 24,5 тысячи рублей в месяц. Размер соцдоплаты к пенсии вырастет на 1 187 рублей. Отмечается, что прибавку получат и другие субъекты РФ, однако ее размер будет различаться.

Кроме того, с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум (ПМ). В среднем по стране он составит 15 453 рубля. Для трудоспособного населения он будет 16 844 рубля, для пенсионеров – 13 290 рублей, для детей – 14 989 рублей. Размер минимальной пенсии также вырастет в регионах, однако он зависит от ПМ.

Так, в Подмосковье минимальная пенсия будет 18 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 14 037 рублей, в Ленобласти 13 775 рублей. Самые высокие минимальные пенсии будут на Чукотке – 34 239 рублей, в Ненецком автономном округе – 23 985 рублей, а также в Магаданской области – 22 826 рублей.

В целом плановую индексацию проведут неработающим пенсионерам. Их пенсии увеличатся на 7,5%. Как подчеркнула юрист Елена Кузнецова, страховая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и фиксированной выплаты. Первая состоит из стажа и размера заработка, вторая же устанавливается государством и обычно каждый год индексируется, объяснила она.

Размер страховой части пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который умножается на его стоимость. В следующем году размер фиксированный выплаты будет 8 134 рубля 88 копеек, а стоимость ИПК – 133 рубля 05 копеек.

По словам ведущего юриста "Европейской юридической службы" Оксаны Красовской, в российских регионах проведут индексацию единой денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам труда, труженикам тыла и другим пенсионерам. Она коснется всех, у кого есть право на единовременную денежную выплату, которое установило региональное законодательство, сказала она.

Эксперт сказала, что в Самарской области с начала 2024 года индексация ЕДВ составит 4,5%. Ее проведут для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда Самарской области, отметила она.

Специалист подчеркнула, что в регионе будет увеличен и размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших при исполнении обязанностей в ходе несения военной службы.

Со слов Красовской, с нового года льготники Ивановской области получат прибавку в размере 5,9%. Денежные выплаты ветеранам труда вырастут на 533,49 рубля, труженикам тыла – на 780,74 рубля, реабилитированным лицам – на 832,78 рубля, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – на 675,20 рубля.

Ранее в ГД внесли проект закона о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Так, авторы документа предложили установить продолжительность страхового стажа для выхода на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года – для женщин. Сейчас показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет – у женщин.

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