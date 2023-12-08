В Госдуме рассказали, когда россиянам начнут повышать пенсию дважды в год

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Россиянам начнут дважды в год индексировать страховую пенсию уже в 2025-м, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"С 2025 года мы вводим новый порядок индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Он предполагает не однократное, а двукратное повышение пенсии в год", – отметила парламентарий.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Начиная с 2025 года первое повышение страховых пенсий для неработающих пенсионеров произойдет с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год. Второе повышение – с 1 апреля – будет по росту дохода Социального фонда РФ.

По словам депутата, такое нововведение призвано увеличить доходы пенсионеров.

"Мы давно идем к тому, чтобы повышать пенсионное обеспечение не только по уровню инфляции, то есть обеспечивая в тех же пределах реальные доходы пенсионеров, но и преодолеть этот уровень, повысив их доходы выше установленного уровня инфляции", – отметила Бессараб.

Она добавила, что в 2024 году плановая индексация пенсий произойдет один раз по старой схеме: с 1 января размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится на 7,5%.

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