Росстат пересчитает пенсионеров по новым формам с декабря

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В декабре Росстат запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенной им пенсии, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, которого цитирует агентство "Прайм".

Он напомнил, что приказ от 17 ноября 2023 года регламентирует некоторые формы статистического наблюдения, такие как "N 94 Пенсии" – краткая форма, "Пенсии-Н", отражающая данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р" с данными о работающих пенсионерах.

Гиринский подчеркнул, что формы статистического наблюдения, которые Росстат генерирует по пенсионному учету, дают возможность точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе. Например, с этими данными можно точно рассчитать индексацию пенсии в одном или нескольких регионах.

Все формы передают в территориальные органы Социального фонда, уточнил эксперт. Их следует заполнить и оформить первого числа месяца, следующего за отчетным. Он добавил, что сведения обрабатывают, анализируют и группируют на основе информации, которая содержится на лицевых счетах пенсионеров.

Как правило, данные в таких формах указывают по назначенным пенсиям с фиксированной точностью, ограничивающаяся одним знаком после запятой. При расчете средних размеров пенсионного обеспечения требуемая точность составляет два знака после запятой.

Ранее сообщалось, что россияне с большим стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году. Речь идет о женщинах и мужчинах, кто выработал стаж 37 и 42 года соответственно. Они могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, но не ранее достижения 55 лет женщиной и 60 лет – мужчиной.

По словам эксперта Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала "Моифинансы.рф" Марии Соловиченко, досрочно выйти на пенсию также могут безработные предпенсионного возраста. Это касается тех, кто был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации. Оговаривается, что для этого нужно соблюсти три условия.

В целом на пенсию в будущем году имеют право женщины в возрасте 58 лет и мужчины 63 лет со стажем не менее 15 лет и минимум 28,2 пенсионного балла.

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января