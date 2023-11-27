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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 35,065 триллиона рублей в 2024 году, 33,552 триллиона рублей – в 2025 году и 34,051 триллиона рублей – в 2026 году. Расходы, как сказано в документе, прогнозируются в размере 36,66, 34,382 и 35,587 триллиона рублей соответственно.

Дефицит бюджета, по информации законопроекта, может достигнуть отметки в 1,595 триллиона рублей в 2024 году, 0,83 триллиона рублей – в 2025 году и 1,536 триллиона рублей – в 2026 году.

Ранее Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение приняли единогласно.

17 октября Госдума согласовала федеральный бюджет на 2024–2026 годы. В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России не превысит 1% ВВП в 2024–2026 годах. При этом он уточнил, что если ситуация изменится, то оценочные прогнозы будут скорректированы.



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