Силуанов оценил дефицит федерального бюджета в 2024–2026 годах

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Дефицит федерального бюджета России не превысит 1% ВВП в 2024–2026 годах. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Если ценовая ситуация как сегодня сохранится, то ФНБ будет пополняться и мы будем устойчиво иметь бюджетный дефицит в пределах 1% (ВВП)", – цитирует его ТАСС.

При этом Силуанов уточнил, что если ситуация изменится, то оценочные прогнозы будут скорректированы.

Бюджет был составлен в непростых условиях с учетом приоритетов. Однако он обеспечит задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности по указу Владимира Путина, заключил глава Минфина.

Ранее Госдума согласовала федеральный бюджет на 2024–2026 годы. В 2024 году доходы в бюджет РФ ожидаются в размере 35,065 триллиона рублей, расходы – 36,66 триллиона рублей. Дефицит составит 1,595 триллиона рублей.



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