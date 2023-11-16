Госдума утвердила увеличение МРОТ в 2024 году на 18,5%

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, финальном чтении инициативу, повышающую минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц.

Предложение внес в нижнюю палату парламента российский кабмин в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы.

Согласно действующим нормам, минимальный размер оплаты труда в 2023-м составляет 16 242 рубля.

Как уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличение МРОТ является важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы. В результате реализации проекта заработная плата вырастет у 4,8 миллиона граждан РФ, заявил он.

Изменения будут внесены в закон "О минимальном размере оплаты труда". Согласно задумке, решение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2024 году