Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума утвердила во втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Следующее рассмотрение проекта должно пройти 17 ноября. Об этом сказано на сайте Госдумы.

Отмечается, что ко второму чтению было внесено 920 поправок, из которых четыре решили отозвать сами инициаторы. В целом до 2026 года перераспределено около 7 триллиона рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в поправках обозначены приоритеты, которые необходимы для дополнительной поддержки граждан и регионов, а также для технологического развития России.

"Речь идет о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", – сообщил он.

По его словам, на развитие Калининградской области по поручению Владимира Путина выделено около 72,9 миллиарда рублей на три года.

"Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций", – объяснил председатель Госдумы.

Кроме того, Володин рассказал о выделении 5 миллиардов рублей на поддержку центра подготовки космонавтов после просьбы первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой.

"За освоением космоса – будущее нашей страны, залог ее технологического развития", – добавил он.

Также 138 миллиарда рублей направят на увеличение финансирования основных направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства.

При этом еще 6 миллиардов рублей предоставят для закупки медикаментов для людей с нарушением сердечно-сосудистой системы, а также 3 миллиардов – на детский отдых и оздоровление.

Председатель Госдумы отдельно обратил внимание на развитие сельских территорий, на которое выделят в бюджете 26 миллиардов рублей, а также еще 6 миллиардов ежегодно – для субсидии производителям сельскохозяйственной техники.

Кроме того, власти обозначили приоритетным и развитие внутреннего пассажирского речного транспорта, отметив, что более 16 регионов России находятся на Волге.

"Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление 1 миллиарда рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных перевозок", – подчеркнул Володин.

В результате, как он утверждает, в бюджете выделят средства для жителей Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья.

"Ко второму чтению бюджета распределено 264 из 274 трансфертов регионам (96%) в сумме 3,2 триллиона рублей (97% суммы). Это в том числе почти 9 миллиардов рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам", – отметил председатель Госдумы.

При этом продолжится финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов. Для этого было направлено более 10 миллиардов рублей ежегодно. Также власти помогут создать систему долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами, а также обновят колледжи и изменят обучение учеников старших классов языкам программирования.

Володин отметил, что, несмотря на санкции, экономика России укрепляется.

"В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства: увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, – и одновременно создаются условия для развития страны", – заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета России на 2024–2026 годы. Проект был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в электронном формате. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

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