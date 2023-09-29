Кабмин внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета РФ на 2024–2026 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета России на 2024–2026 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом", – говорится в сообщении.

На выплату единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми на указанный период в бюджет заложено 4,4 триллиона рублей. На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено более 100 миллиардов рублей.

При планировании трехлетнего бюджета правительство также учло расходы на питание для школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных объектов, социальную газификацию и другие направления.

Проект был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в электронном формате. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Доходы в федеральный бюджет России в 2024 году оцениваются в 35 триллионов рублей, в 2025 году – в 33,5 триллиона рублей, в 2026 году – в 34,1 триллиона рублей.

Расходы бюджета страны в 2024 году, согласно проекту, составят 36,6 триллиона рублей, в 2025 году – 34,4 триллиона рублей, в 2026 году – 35,6 триллиона рублей.

До этого стало известно, что госдолг России за полгода вырос на 10% – до 25 триллионов рублей. Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 7,4%, достигнув 20,2 триллиона рублей, что составляет 97,4% верхнего предела, заложенного на текущий год.

