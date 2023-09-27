Россиянам рассказали, кому повысят зарплату на 10,5% с 1 октября

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С 1 октября 2023 года сотрудникам сразу нескольких российских ведомств проиндексируют оклады на 10,5%. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на постановление правительства.

Как пояснил изданию юрист Европейской юридической службы Роман Головицкий, индексация зарплат коснется окладов военных, проходящих службу по контракту или призыву и в войсках национальной гвардии РФ. Помимо этого, прибавка к зарплате ожидает сотрудников органов внутренних дел РФ, таможенных органов, лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи и других.

Головицкий отметил, что в процессе индексации размеры окладов округлят до рубля в сторону увеличения. Повышение окажется значительно больше, чем до этого.

"В целом стоит отметить, что работодатель обязан повышать зарплаты на процент, который будет не ниже уровня инфляции. В первую очередь стараются поднять зарплаты бюджетникам и силовым структурам для обеспечения безопасности населения", – сообщил юрист.

Что касается коммерческих организаций, там зарплаты проиндексируют на уровень, указанный в локальных нормативных актах. К этому обязывает статья 134 Трудового кодекса (ТК) РФ.

Прибавку к зарплате также произведут сотрудникам организаций, которые финансируются средствами областного бюджета. В их числе окажутся специалисты, занятые на предприятиях по обеспечению деятельности исполнительных и иных государственных органов и в сфере обслуживания госорганизаций.

Работникам госорганов без статуса госслужащих зарплаты проиндексируют на 5,5%. Речь идет о кассирах, стенографистах, экспедиторах, комендантах и заведующих канцелярией.

Зарплату также проиндексируют учителям, воспитателям детских садов, научным сотрудникам, преподавателям вузов, врачам и специалистам медучреждений.

С 1 января 2024 года в России повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Таким образом, МРОТ составит 19 242 рубля против 16 242 рублей в 2023 году. К 2030 году в стране ожидают повышение номинального показателя минимум вдвое.



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