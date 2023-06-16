Путин подтвердил индексацию МРОТ на 18,5% с 2024 года

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Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подтвердил, что с 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят на 18,5%.

"С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5% (...), что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом", – заявил президент.

К 2030 году российские власти ожидают номинального роста показателя минимум вдвое. С 1 января 2023 года, напомнил российский лидер, минимальный размер оплаты труда в России был также проиндексирован.

Таким образом, в 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля против 16 242 рублей в 2023 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что увеличение МРОТ в России позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона россиян. Председатель кабмина подчеркнул, что допускать ситуации, при которой граждане "сводят концы с концами", категорически нельзя.



МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%