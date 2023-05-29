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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом заявил глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков, пишет ТАСС.

"В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека. <...> Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", – сказал министр в ходе встречи с фракцией ЛДПР.

Он добавил, что МРОТ с 1 января этого года проиндексирован на 6,3% и составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024 года по поручению Владимира Путина МРОТ проиндексируют на 18,5%, напомнил Котяков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что МРОТ в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Она уточнила, что правительство РФ приняло такое решение и его уже поддержали президент и глава кабмина.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что увеличение МРОТ на 18,5% в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона россиян.

Мишустин акцентировал внимание на том, что в стране не должна быть допущена ситуация, при которой усердно трудящиеся граждане "едва сводят концы с концами".

