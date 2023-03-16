Путин поручил дополнительно повысить МРОТ на 10% с начала 2024 года

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Владимир Путин поручил дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 января следующего года. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%", – отмечается в документе.

Уточняется, что доклады по этому поручению должны быть представлены до 1 июля и 15 декабря 2023 года.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что МРОТ в России будет выше прожиточного минимума на 17% в 2024 году.

Министр отметил, что 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

Котяков подчеркнул, что размер МРОТ в 2024 году вырастет на 17% и это станет разницей между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда.



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