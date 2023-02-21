Экономист оценил важность предложения Путина об индексации МРОТ на 18,5%

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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) – самый действенный рычаг воздействия на бизнесменов для повышения заработной платы сотрудникам. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экономист пояснил, что материальное благополучие людей заключается в обеспечении их доходами, которые они получают за проделанную работу.

Предложение Владимира Путина об индексации МРОТ на 18,5% даст бизнесу толчок для повышения зарплат сотрудникам и выработке их стимула к трудовой деятельности, считает Беляев.

"Для того чтобы они активнее занимали рабочие места. Это одно из слагаемых, чтобы экономика развивалась и двигалась вперед", – заявил экономист.

Согласно озвученным российским лидером данным, с 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля. В прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.

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