В новых регионах РФ установили такой же МРОТ, как и в других субъектах

Фото: depositphotos/gutaper

С 1 января в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях установлен такой же минимальный размер оплаты труда (МРОТ), что и в других российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что касается минимального размера оплаты труда, то уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Российской Федерации в старых границах", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Голикова напомнила, что федеральный МРОТ установлен на уровне 16 242 рублей.

Ранее Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с правительством РФ заявил, что проблему жителей новых регионов России необходимо решать уже сейчас, несмотря на сложную обстановку на этих территориях. В частности, Путин указал на необходимость поддержки местного бизнеса.

Обращаясь к членам кабмина, глава государства отметил, что жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему.

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!