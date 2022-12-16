Правительство РФ установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах

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Министерство труда и соцзащиты России рассказало, сколько составит прожиточный минимум в новых регионах РФ в следующем году. Порядок его расчета установил кабмин.

Размер прожиточного минимума в ДНР и ЛНР составит:

11 213 рублей – на душу населения;

12 222 рубля – для трудоспособного населения;

9 643 рубля – для пенсионеров;

10 877 рублей – для детей.

В свою очередь, для Херсонской и Запорожской областей – 11 644 рубля, для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей.

Ранее сенаторы Совета Федерации в ходе заседания поддержали закон, согласно которому в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля.

Согласно законопроекту, подобное решение поможет увеличить зарплату порядка 3,5 миллиона специалистов бюджетной области.

До этого закон был одобрен в третьем чтении на заседании Госдумы. Депутаты во время планового совещания отмечали, что новая цифра МРОТ увеличит прожиточный минимум трудоспособных граждан РФ на 4%.

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