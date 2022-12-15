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17:01

Общество

Путин заявил о росте доходов людей с минимальными заработками на 27,8%

Фото: depositphotos/Fascinadora

Доходы людей с минимальными заработками выросли на 27,8% номинально в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что во время обсуждения экономической ситуации в мире перед властями поставили две цели на текущий год – добиться снижения бедности и неравенства, продолжить политику развития. Путин отметил, что Россия будет опираться на свои резервы, ресурсы и идти только вперед.

Глава государства напомнил о решении выделять ежемесячно выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. По его словам, напрямую это коснулось свыше 5 миллионов детей. После, сказал Путин, началась индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий.

Российский лидер подчеркнул, что в результате уровень бедности снизился до 10,5%. Президент уточнил, что это небольшое, но движение в правильном направлении.

Ранее Путин заявил об увеличении льготных пособий для беременных в скором времени. По его словам, эти выплаты составят от половины до одного прожиточного минимума. Льготы будут выплачиваться по одному заявлению от родителей или беременной женщины.

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