Путин заявил о планах РФ обеспечить всех детей до трех лет яслями до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца 2023 года все дети до трех лет в России будут обеспечены местами в яслях. Об этом заявил Владимир Путин.

"Мы строим детские сады и школы. К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях", – сообщил российский лидер, подчеркнув, что успешное развитие человека зависит от качественного образования.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин напомнил, что в 2018 году показатель обеспеченности составил 78%. В период с 2019 по 2024 год в РФ планируют построить порядка 1 300 школ, общая численность мест в которых составит около миллиона.

Ранее Путин заявил о продлении программы льготной ипотеке под 8% годовых до 1 июля 2024 года. Срок действия программы будет увеличен во всех регионах России.

Помимо этого, глава государства сообщил о возможности получить семейную ипотеку под 6% семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Действие программы распространится на семьи, где дети родились позже 2018 года. Подобная мера в РФ начнет действовать с 2023 года.



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