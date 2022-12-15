В России увеличат пособия для беременных

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Льготные пособия для беременных в скором времени увеличат, они составят от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что с 1 января будут начисляться единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет. Льготы будут выплачиваться по одному заявлению от родителей или беременной женщины.

"<...> причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания", – цитирует Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что все мероприятия по оформлению и получению такой выплаты должны быть простыми и удобными.

Российский лидер также поручил правительству к следующему году представить пакет мер по обеспечению повышения рождаемости, а также роста продолжительности жизни. По словам Путина, подобное решение необходимо в связи с негативной обстановкой в области демографии.

5 декабря глава государства подписал закон о прожиточном минимуме в следующем году. Теперь он оценивается в 14 375 рублей.

Отмечалось, что такой показатель для трудоспособных граждан составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля.

Кроме того, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что семьи и беременные женщины смогут оформить документ на оформление единого пособия с 28 декабря 2022 года. Однако он напомнил, что закон вступит в силу лишь в следующем году.

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